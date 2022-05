Les exfiltrés de Berlin

Le commissaire Oppenheimer seul face à l'évasion nazie. Berlin, 1947. Dans une capitale allemande divisée et affamée, le commissaire Oppenheimer est appelé sur le lieu d'un crime banal : un cambrioleur tué par le locataire de l'appartement dans lequel il est entré par effraction. Un cas d'autodéfense classique. Oppenheimer en doute et découvre des zones troubles. Pendant ce temps, son collègue Billhardt disparaît en pleine enquête sur la mort d'un pickpocket retrouvé avec d'étranges documents sur lui. Oppenheimer comprend que les deux crimes sont liés et se retrouve bientôt confronté à un réseau secret d'exfiltration d'anciens nazis vers l'Argentine. Encerclé par les traîtres jusque dans les rangs de la police, il aura fort à faire pour ne pas sombrer. Une nouvelle enquête admirable qui vient nous prouver une fois de plus le talent immense de Harald Gilbers que rien ni personne ne semble essouffler.