Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Mila et Noé se creusent la tête pour trouver une idée de cadeau pour la fête des pères. Et si on composait un poème se disent-ils ? Pas facile quand on débute en lecture et en écriture ! Vont-ils réussir à écrire un joli poème pour leur papa ? Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression dès 5 ans