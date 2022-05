Troublante machination ; Une innocente en fuite ; Protection inattendue

Troublante machination, Paula Graves Venues du grenier, les notes de piano résonnent dans la maison obscure et Rachel se met à douter. Est-elle en train de perdre la tête ? Bientôt elle comprend que les événements troublants qui se produisent chez elle n'ont qu'un but : la faire passer pour folle et lui retirer la direction de l'entreprise dont elle vient d'hériter. Cette fois, sa décision est prise, elle va accepter l'aide de Seth, l'ancien mauvais garçon... Une innocente en fuite, Angi Morgan Des traces de sang dans la cuisine de son employeuse... En les voyant, Sabrina sent une peur familière monter en elle. Comment les hommes qu'elle fuit depuis six mois sont-ils parvenus à retrouver sa trace ? Elle doit fuir avant qu'ils ne mettent la main sur elle... Mais alors qu'elle franchit la porte d'entrée, elle heurte un homme viril, musclé : l'inspecteur Jake Craig. Jake qui est venu l'arrêter pour meurtre... Protection inattendue, HelenKay Dimon Elle est surveillée depuis des semaines ! Kelsey peine à contenir sa colère. Car Paxton Weeks n'est pas le client irrésistible qu'elle croyait. Il n'est pas attiré par elle, comme elle l'imaginait, il ne l'a approchée que dans le but... de la protéger et ne voit en elle qu'une petite chose fragile incapable de se défendre. Une chose fragile mise en danger par son frère, qui aurait dérobé des documents... Romans réédités