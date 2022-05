Un bébé pour le prince ; Séduite par le Dr Ashwood ; Coup de foudre à Palerme

Un bébé pour le prince, Carol Marinelli Appelé en urgence pour un accouchement, le Dr Elias Santini est désemparé lorsqu'il s'aperçoit que sa patiente n'est autre que Beth, son ex-conquête d'un soir. D'autant que celle-ci lui annonce sans détour qu'il est le père de son enfant ! Pourtant, à l'instant où il prend la petite Eloise dans ses bras, il sent son coeur fondre... Que va-t-il faire à présent ? Séduite par le Dr Ashwood, Amy Ruttan Beau, charismatique... mais surtout invivable ! Voilà ce qu'est le Dr Thomas Ashwood ! Depuis qu'elle le côtoie dans le cabinet de cardiologie où tous deux travaillent, Geraldine commence à regretter sa venue à Londres. Car, en lui proposant de reprendre son poste, son père s'était abstenu de lui préciser qu'elle devrait partager les locaux avec un tel bourreau des coeurs... Coup de foudre à Palerme, Annie Claydon Rose est angoissée : William, son fils adoré, va mal depuis le début de leur séjour en Sicile, au point qu'elle a jugé plus prudent de se rendre à la clinique de Palerme pour le faire examiner. Pourtant, au moment où le Dr Matteo Di Salvo les reçoit, c'est la colère qui l'emporte : comment cet homme ose-t-il flirter avec elle ? Et pourquoi en est-elle troublée ? Romans réédités