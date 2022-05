L'étreinte interdite

La comédie qu'est devenue sa vie doit prendre fin, Grace le comprend le soir où elle fait la connaissance de Jack Connolly. Car, face au séduisant milliardaire, prétendre être en couple avec Sean Nesbitt, un homme odieux qu'elle déteste, se révèle être un véritable supplice. Or Grace n'a pas le choix : un seul faux pas de sa part et la fortune de sa famille, que Sean a sournoisement accaparée, risque de disparaître à jamais. Alors, quand Jack lui demande de l'accompagner visiter un cottage qu'il envisage d'acheter, Grace hésite. Elle devrait refuser, elle le sait. Mais elle lit dans le regard de Jack la promesse d'un plaisir qu'elle n'a encore jamais connu, et l'attrait de l'interdit lui semble tout à coup absolument irrésistible... Roman réédité