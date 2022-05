L'héritage des Chatsfield Intégrale 1

Scandaleuse nuit d'amour, Lucy Monroe Si Aaliyah a accepté ce poste de gouvernante au sein de l'hôtel Chatsfield, c'était pour rencontrer son père. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il la rejetterait... Ainsi, quand elle voit le beau cheikh Sayed al Zeena, elle se demande si une nuit entre ses bras ne serait pas le remède à son désespoir... Une princesse à séduire, Mélanie Milburne Organiser un mariage royal ? Lucca n'y croit pas. La princesse Charlotte, la soeur de la mariée, semble avoir tout prévu. Pourtant, quand il croise son regard, Lucca s'interroge : cette parenthèse ne sera-t-elle pas plus amusante que prévu ? Un jeu si dangereux, Michelle Conder Ce tournoi de poker, c'est la chance d'Aidan. Ce soir, il tient l'homme qui a détruit son père. Mais quand ce dernier met en jeu une nuit avec Cara Chatsfield, Aidan est à la fois outré et tenté. Car le sourire de l'héritière le tourmente plus qu'il ne le voudrait... Le secret du milliardaire, Chantelle Shaw Sophie doit convaincre Nicolo Chatsfield de se joindre à l'assemblée des actionnaires des hôtels Chatsfield. Mais quand elle le rencontre, elle réalise qu'il est plus indomptable que jamais, et que son désir ne va pas arranger les choses...