Un bébé à chérir. Un bébé au palais ; Une merveilleuse surprise ; Un bébé par amour

Un bébé au palais, Raye Morgan Depuis qu'il a découvert ses origines royales, Maximilien se trouve confronté à des responsabilités et à un monde totalement nouveau pour lui. A une exception près : Kayla Mandrake, la jeune femme chargée de lui enseigner les usages de la Cour. Comment aurait-il pu oublier l'unique nuit d'amour que Kayla et lui ont partagée deux ans plus tôt ? Kayla, dont le fils Teddy, dix-huit mois, lui ressemble de manière troublante... Une merveilleuse surprise, Teresa Carpenter Par une froide nuit d'hiver, Nate, shérif de River Run, surprend chez lui une ravissante inconnue. Et quelques instants plus tard, il découvre également... un adorable bébé ! Tandis que le blizzard se lève, Nate mesure à quel point son existence est en passe d'être bouleversée : il va devoir héberger deux êtres vulnérables que l'instinct le pousse à protéger... et à aimer. Un bébé par amour, Susan Meier Quand Seth Bryant découvre Lucy, son ex-femme, sur le pas de sa porte, il ne sait d'abord que penser. Pourquoi, après l'avoir quitté du jour au lendemain, se donnerait-elle la peine de lui rendre visite ? Seth trouve bien vite la réponse à sa question : Lucy vient d'accoucher d'un petit garçon, Owen, qui n'est autre que son fils, leur fils...