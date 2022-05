La princesse et le pédiatre ; L'As des coeurs

Série "La Clinique des îles" - Tomes 3 & 4/4 Dans cette clinique des Caraïbes, on soigne les patients et les coeurs brisés... La princesse et le pédiatre, Annie O'Neil Trois années sur l'île de Sainte-Victoria ont changé Amelia. Ici, elle n'est plus la princesse de Karolinska mais simplement le Dr Lia. Libérée des entraves que lui imposent le palais et son rigoureux protocole, elle exerce avec passion son métier de neurochirurgienne à la Clinique des îles. Hélas, quand à la suite d'une nuit époustouflante avec le Dr Oliver Bainbridge elle se découvre enceinte, elle doit agir en souveraine et épouser le père de son bébé ! L'As des coeurs, Charlotte Hawkes Talia est bouleversée de retrouver Liam Miller à Sainte-Victoria, l'île où elle a grandi. Trois ans plus tôt, elle l'a follement aimé avant de le quitter, faute de voir ses sentiments partagés. S'il a rejoint les Caraïbes aujourd'hui, ce n'est pas pour renouer avec elle mais pour soigner une patiente qui a besoin de l'As des coeurs, le meilleur chirurgien cardiaque au monde. Dans un mois, il sera reparti, loin de Talia...