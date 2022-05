Indomptable play-boy ; Fiancée à un don Juan

Indomptable play-boy, Cat Schield Lani a été très claire avec Asher, son ancien amant : ce n'est pas parce qu'elle a payé sa caution afin de le sortir de prison et qu'elle emménage avec lui pour le surveiller qu'elle retombera dans ses filets ! Au contraire, elle doit garder la tête froide tant que durera l'enquête qu'elle mène sur le détournement de fonds dont Asher est accusé, et dont il se dit innocent... Fiancée à un don Juan, Brenda Harlen Tout a commencé par un mensonge destiné à dissuader sa mère de jouer les entremetteuses... Mais un baiser brûlant échangé avec Jason Channing a rendu la comédie trop réelle, et voilà maintenant Alyssa fiancée à ce don Juan notoire ! Pire, alors qu'elle apprécie depuis toujours sa vie de célibataire, Alyssa se prend à rêver que Jason soit l'homme qu'il lui faut...