Dangereux désir ; Le retour d'un Fortune

Dangereux désir, Niobia Bryant Connu pour être le rebelle de sa riche et célèbre famille, Cole n'a qu'une seule règle : ne jamais tomber amoureux. Mais le désir qui brûle entre lui et Jillian, la cheffe personnelle des Cress, est réel, irrésistible - et dangereux. En effet, Jillian vient d'un monde différent du sien, et les Cress seraient prêts à tout pour mettre fin à leur idylle... quitte à les détruire tous les deux. Le retour d'un Fortune, Allison Leigh Fraîchement arrivé à Austin où il souhaite s'installer, Grayson Fortune engage la belle Billie Pemberton pour le guider dans ses recherches de maison. Entre eux l'attirance est immédiate, mais Grayson garde d'abord ses distances : il n'est pas homme à s'engager et refuse de briser le coeur de Billie. Au fil du temps, pourtant, cette dernière parvient à percer ses défenses et s'évertue à lui prouver qu'il est fait pour l'amour et la famille...