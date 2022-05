Le fils de Nikos Manolas

Enfant secret Elles vont devoir révéler leur précieux secret à l'homme qu'elles n'ont jamais cessé d'aimer... Marisa est sous le choc. Face à elle se dresse Nikos Manolas, son fiancé qu'elle croyait mort. Et dire que pendant dix-huit mois elle l'a pleuré jour et nuit sans jamais réussir à faire son deuil. Elle a porté son enfant, lui a donné naissance en se jurant de l'aimer pour deux ! Or, pendant tout ce temps, Nikos était vivant ? Un flot d'émotions la submerge : le doute, le soulagement, puis la fureur à l'idée qu'il ait pu l'abandonner... Pourquoi Nikos l'a-t-il trahie de la sorte ? Et pourquoi, après avoir simulé sa propre mort, est-il de retour ?