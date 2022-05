Dans les bras du Viking

Vikings & Highlanders Venus des contrées du Nord, ils se battent pour la conquête de nouvelles terres... et du coeur de leurs belles. Royaume de Northumbrie, Angleterre, Xe siècle Le mariage. Une vie cousue de servitude et de misère, aux côtés d'un homme qu'elle n'aurait pas choisi. Cette perspective terrifiante tourmente sans relâche Amée. Et pour cause : après des années de souffrance et de soumission sous le joug de son père, elle croyait être enfin libre de vouer sa vie à Dieu, le seul à qui elle puisse offrir son âme et son coeur. Or la voici face à une nouvelle injonction : celle de s'unir à Jorund Jötunnson, dont le seul nom lui glace le sang... Assez, de la tyrannie des hommes ! Amée en fait le serment : ce barbare venu des lointaines provinces du Nord ne sera jamais son époux...