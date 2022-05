Que nul n'entre ici

Douze meurtres perpétrés en pleine nuit. Douze clandestins, abattus froidement et laissés à l'endroit même où ils sont tombés... Sophia, chef de police à Bordertown, a bien du mal à gérer l'agitation qui s'est emparée de cette petite ville de l'Arizona depuis une dizaine de jours. Qui peut bien se livrer à des crimes aussi gratuits ? Un rancher sans scrupule, qui craint pour sa propriété ? Un citoyen trop zélé, qui a décidé de rendre lui-même la justice ? Sophia ne peut également s'empêcher de soupçonner Taylor, un policier douteux qui lui voue une rancune féroce depuis qu'elle a obtenu le poste qu'il convoitait. Et si, sous couvert de crimes de haine, cette affaire était bien plus personnelle qu'il n'y paraît ? Roman réédité