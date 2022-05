Passion à Manhattan

Trois frères. Trois héritiers. Trois passions inattendues. La magie d'une naissance Enceinte ? Ophelia ne sait comment réagir. L'unique nuit de passion qu'elle a partagée avec son patron, le ténébreux héritier de l'empire de joaillerie Diamonds Drake - était une erreur. Et leur étreinte devait rester sans conséquence... Doit-elle se risquer à annoncer la nouvelle ou taire son secret ? Troublante escapade Si la princesse Aurélie a fui à New York, c'est pour échapper à ses obligations royales quelques jours. Se promener dans Central Park, lire un livre, voilà tout ce à quoi elle aspire. Une existence normale. Mais sa rencontre avec Dalton la bouleverse. Les moments passés auprès de lui ont un goût de bonheur. Un bonheur impossible ! Car dans un mois, Aurélie devra en épouser un autre... Sous le charme de son rival Quand une riche héritière et un champion de polo sont réunis sur un panneau publicitaire dominant Times Square, tout New York se prend à croire que le couple de papier est un couple d'amants sulfureux. Et pour Diana et Franco, il n'est plus temps de démentir. Voilà comment ils en viennent à jouer les faux fiancés. Voilà comment un homme et une femme qui se détestent se rapprochent...