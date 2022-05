Un patient si troublant ; Ce bonheur en plus

Un patient si troublant, Allison Leigh Courtney est sous le choc. Le patient qu'elle a accepté de soigner à domicile n'est autre que Mason Hyde, l'homme avec qui elle a eu une aventure un an plus tôt. Pourtant, il est trop tard pour renoncer : Courtney exercera son métier d'infirmière comme elle l'a toujours fait - avec professionnalisme. Et peu importe si son coeur vibre chaque fois que Mason pose le regard sur elle... Ce bonheur en plus, Jennifer Taylor Depuis qu'il a perdu son épouse, Daniel Saunders n'a que deux préoccupations dans la vie : son travail de médecin et le bien-être de Nathan, son fils. Dans ces conditions, hors de question de retomber amoureux... Pourtant, lorsqu'il croise le regard envoûtant d'Eleanor, sa nouvelle collègue, il ne peut s'empêcher de ressentir des émotions qu'il pensait évanouies à jamais... Romans réédités