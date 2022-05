Intrépides débutantes

En quittant l'Inde, elles n'imaginaient pas qu'une rencontre changerait leur vie à jamais... L'imposture d'une lady Quand sa cousine Amelia la supplie d'échanger leur identité pour quelques semaines, Lizzie n'a pas le coeur de refuser : Amelia pourra ainsi partir retrouver son beau capitaine. Lizzie débarque donc à Londres en riche héritière, laissant derrière elle sa vie désargentée. Mais la tante qui l'accueille insiste pour l'introduire dans le monde... Et comment réagir lorsque l'irrésistible lord Brunwell, le célibataire le plus en vue de Londres, commence à lui faire publiquement la cour ? Le secret du châtelain "Vous pouvez aller où bon vous semble, excepté dans l'aile est" Lorsque son hôte lui impose cette condition, Amelia s'empresse d'acquiescer. Après avoir été agressée par l'homme qu'elle croyait aimer, elle a trouvé refuge dans ce manoir. Son propriétaire y vit comme un reclus et il tolère sa présence le temps qu'elle trouve une solution pour rejoindre sa famille en Inde. Mais, bientôt, Amelia est gagnée par le désir de percer à jour les secrets du châtelain...