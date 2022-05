Une semaine pour t'aimer ; Un jeu risqué

Une semaine pour t'aimer, Kristi Gold Son mari, Sebastian, est ici, au Texas ? Nasira est furieuse : n'a-t-elle pas été assez claire lorsqu'elle lui a annoncé, trois semaines plus tôt, qu'elle quittait Londres pour aller vivre aux Etats-Unis et qu'elle tirait un trait sur leur mariage ? Pourtant, face aux efforts que Sebastian déploie pour la reconquérir, Nasira se fixe un ultimatum : elle se laisse une semaine, et pas un jour de plus, pour prendre une décision définitive... Un jeu risqué, Katherine Garbera Belle, séduisante, intelligente... Ferrin a tout de la femme idéale ! Hunter ne pouvait rêver mieux : lui qui doit la charmer, il ne va pas avoir à mentir en lui affirmant qu'elle lui plaît. Pourtant, il doit se méfier. Car s'il a décidé de séduire Ferrin ce n'est pas pour trouver l'amour, mais pour récupérer des documents que possède le père de la jeune femme et qui l'innocenteront du meurtre dont on l'accuse à tort... Romans réédités