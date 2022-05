Un ambitieux rival ; Un charme dévastateur

Série "Héritage controversé" - Tomes 1 & 2/2 Ils vont trouver l'amour au coeur de Los Angeles... Un ambitieux rival, Adriana Herrera Quand Esmeralda hérite de l'empire médiatique de son père, elle sait que cela ne plaira pas à tout le monde, et surtout pas à Rodrigo, le protégé de son géniteur - et son ancien amant, qui l'a trahie dix ans plus tôt par pure ambition. Mais, alors qu'ils doivent collaborer, la tension qui les oppose n'a d'égale que la passion qui les rapproche de nouveau. Rodrigo sera-t-il le parfait partenaire, dans les affaires comme dans l'intimité... , ou au contraire ce rival qui causera sa perte ? Un charme dévastateur, Adriana Herrera Directrice de casting, Perla sait quel serait l'acteur idéal pour son nouveau projet de série. Seul problème ? Gael Montez est aussi son grand amour de jeunesse, celui qui l'a quittée sans ménagement six ans plus tôt. Alors que, résolue à aller de l'avant, elle se rend chez lui pour le convaincre d'accepter le rôle, les voilà bloqués par une tempête de neige ! Si proche de Gael, Perla s'efforce alors d'ignorer son charme dévastateur afin de préserver son coeur...