My Fucking Boss

Elle le déteste. Elle le désire. Raphael Lockwood est un enfoiré hautain, méprisant et aussi désagréable que séduisant. C'est aussi le nouveau patron de Zoey et, accessoirement, le P-DG de la puissante entreprise Lockwood Industries. Si Zoey est tout juste diplômée et n'a aucune expérience pour ce poste d'assistante personnelle, elle a bien compris que sa principale mission consiste à satisfaire toutes les exigences de M. Lockwood et, surtout, à le faire en silence. Le problème ? Elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds ou à tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. D'ailleurs, sa langue aimerait plutôt explorer la bouche de son patron... Ca aurait au moins le mérite de le faire taire ! "Génial. Haletant. Je n'ai pas réussi à le lacher". Blog Madlovebooks "L'écriture fluide et les rebondissements font de ce livre une romance rythmée ou l'ennui n'est pas de rigueur". Blog Wordsoflove "L'auteure a une plume fluide, légère. Je vous le conseille sincèrement, une belle pépite ! " Blog Les plumesdePrisci A propos de l'autrice Révélée sur la plateforme Wattpad, Orlane Peggy a déjà conquis plus de trois millions de lectrices grâce à ses histoires intenses, drôles et rythmées. Etudiante en conseil d'entreprise, elle vit au Cameroun.