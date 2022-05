Le thriller français déjà repéré par Netflix US Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un grand laboratoire sur un projet ultra-confidentiel qui pourrait changer l'équilibre du monde. Et avoir des conséquences capitales sur son entourage, à commencer par sa fiancée, hospitalisée dans un état grave. Ce jeune scientifique au passé chaotique et violent est prêt à tout pour faire avancer ses recherches, tout en essayant de lutter contre ses vieux démons. Mais, de Londres à Paris en passant par Marseille et la Centrafrique, Simon se retrouve au coeur d'un environnement qui déraille : qui sont ces personnes qui semblent le connaître ? Pourquoi n'a-t-il aucun souvenir de son enfance ? Que renferment ces mystérieux carnets rouges ? Ce thriller est une course contre le temps, une folle aventure humaine, jusqu'à une révélation finale stupéfiante. A propos des auteurs Frère et soeur, CAROLE et ANTOINE FRUCHARD ont écrit Les Carnets rouges malgré les 12 000 kilomètres qui les séparaient. Elle à Shanghai, lui à New York, ils ont dédié des années de leur temps libre à imaginer ce premier thriller aussi haletant que troublant. "Un thriller haletant". Charline Roux, Popopop, France Inter "Un final surprenant". Le Parisien "Un premier roman envoûtant sur la mémoire et le futur". Christophe Henning, Au pied de la lettre, RCF