La louve boréale

Il y a un endroit, de l'autre côté de l'océan, où les hommes partent et d'où ils reviennent après quelques semaines avec des sacs remplis d'or. Sur le Vieux Continent déchiré par les guerres, Joana a tout perdu. Elle vend alors ses dernières possessions et s'embarque pour ce Nouveau Monde plein de promesses, décidée à intégrer une expédition d'orpailleurs. Mais sur place, elle déchante vite : dans ces grands espaces froids et hostiles encore inexplorés, c'est la loi du plus fort qui règne et personne ne veut d'une femme dans son équipe. Qu'à cela ne tienne, elle ira seule. Bien vite, elle prend pourtant pour compagne de voyage une chienne qu'elle a libérée d'un maître cruel, avant d'être rejointe également par Opa et Tala, deux femmes Natives fuyant Matwei, un chercheur d'or prêt à toutes les violences pour assouvir sa cupidité. Elles s'engagent alors ensemble dans une course contre la montre : il faut rentrer avant que l'hiver n'ait recouvert de son manteau mortel ce territoire des loups tout en évitant les hommes qui haïssent les femmes.