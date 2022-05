"Allô, maman ? ! " N'est-ce pas le premier réflexe de nombre d'enfants, petits ou grands, à la moindre contrariété ou au moindre bobo ? (Que celui ou celle qui n'a jamais appelé sa maman à la rescousse lève la main.) Et quand on est mère, n'est-ce pas ce que l'on vit presque au quotidien, entre les bébés qui pleurent pour réclamer notre attention et les ados qui nous sollicitent pour tout et rien ? Quelle maman n'a jamais eu les nerfs en pelote et l'envie de tout envoyer valser, de fuir les critiques et les conflits pour aller prendre l'air, seule, loin de ses chérubins et des autres parents ? Des coups de mou aux grands moments de réjouissance, être mère ne s'improvise pas. Alors il est temps de rendre hommage à toutes les mamans : celle que l'on est, celle que l'on aimerait être, celle que l'on ne sera jamais, celle que l'on a la chance d'avoir (ou pas)... Amélie C. Astier, Mary Matthews, Lise Syven, Ena Fitzbel, Julia Bru, Sandra Mézière et Déborah Bannwarth sont les sept auteures françaises qui participent à cette anthologie. Des plumes talentueuses qui rendent hommage avec tendresse, humour et douceur à toutes les mamans (et à leurs enfants ! ).