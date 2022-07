#JeunesseCNL – Au matin le charme a disparu femmes et hommes reprennent leurs occupations avec au coeur pour toujours un étrange sentiment fait de rires et de larmes de poils, de plumes de feuilles et de bourgeons et l'homme son petit théâtre, son traîneau sont loin déjà sur le chemin...

Dans ce nouvel, album Ronald Curchod donne la parole à la forêt. C’est elle qui voit, qui accueille, qui raconte l’histoire de cet homme qui porte son petit théâtre sur le dos, un marionnettiste. Dans son trajet de villle en ville, l’homme va sauver un ours prisonnier des glaces du lac, mais y perdre sa main gelée.

Il va se réfugier dans la forêt, dans une cabane de bûcheron jusqu’à ce qu’un ours lui dépose une minuscule créature, une fée. C’est cette jeune femme qui va désormais donner la réplique au diable- marionnette du spectacle. C’est le cadeau de la nature : un esprit charmeur qui va envoûter les spectateurs jusqu’à les entraîner en une étrange procession vers la forêt.