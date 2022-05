Lorsqu'ils posent le pied à l'aéroport de Melbourne, Joanna et Alistair ne savent pas encore que le pire cauchemar de leur existence s'est déjà produit. Au cours du vol, Noah, leur bébé de 9 semaines, a perdu la vie. Que s'est-il réellement passé ? Accès de panique ou froid calcul ? Les deux parents prennent alors une décision folle qui va les plonger sous l'oeil scrutateur de l'opinion publique et bouleverser leur vie aussi sûrement que la disparition de leur enfant. Entre mensonges et manipulations, une descente aux enfers menée avec une virtuosité machiavélique.