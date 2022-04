Karma sutra. Transforme-toi, tu transformeras ton histoire

Le livre que vous tenez entre les mains révèle des clés qui vous permettront de vous libérer de vos croyances limitantes, de pirater le monde et ses secrets. Trouvez votre part de lumière, celle qui vous fera vibrer, avancer, construire... " sur-vivre ". C'est LE livre coup de poing : au fil des pages, Steve propose bien plus qu'un livre de développement personnel. Il imagine 49 règles Karma, issues de ses expériences personnelles, pour vous aider à vous dépasser et devenir, enfin, acteur de votre vie.