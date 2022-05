L'enfant du secret. Une confession inattendue ; La surprise d'un play-boy : L'enfant secret du cheikh

Une confession inattendue, Jennie Lucas Scarlett l'a fait. Elle a interrompu les noces de Vincenzo Borgia. Et, tandis qu'il braque sur elle un regard ardent et furieux, Scarlett tremble. De désir, pour l'amant qu'elle n'a pas oublié. De peur, envers ce milliardaire impitoyable. Et d'appréhension, pour la révélation qu'elle est venue lui faire. Car Vincenzo est le père de l'enfant qu'elle porte... La surprise d'un play-boy, Susan Stephens Lucas Marcelos est en Ecosse ! Emma est envahie par la peur. Comment annoncer à ce play-boy qu'elle porte son enfant ? Va-t-il lui parler froidement ? La traiter de menteuse ? Tout ce dont Emma est sûre, c'est qu'elle n'est pas prête pour une telle confrontation, qui va anéantir ses rêves d'avenir, et ses sentiments naissants... L'enfant caché du cheikh, Annie West "Arden, voici le cheikh Idris". Impossible ! L'homme qu'on lui présente ne peut être le souverain du royaume de Zahrat ! Car il s'agit également de Shakil, le séduisant étudiant avec lequel elle a partagé la plus belle de ses nuits, quatre ans plus tôt... avant qu'il ne disparaisse. Pourtant, le voici plus fascinant que jamais, et n'éprouvant aucun remords ! Sauf que désormais, c'est Arden qui possède un secret : Dawud, son petit garçon de trois ans, aux yeux si semblables à ceux d'Idris...