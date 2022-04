L'amour et tout ce qui va avec

Une comédie à faire fondre un glaçon ! Le jour de ses trente ans, Callie Grey doit se rendre à l'évidence : elle attend toujours que son ex-petit-ami - qui n'est autre que son patron - la demande en mariage. Un espoir qui s'écroule lorsque Mark lui annonce qu'il est amoureux de sa nouvelle recrue, accessoirement fille du plus gros client de l'agence. Et comme si cela ne suffisait pas pour la déprimer totalement, sa mère lui organise une charmante petite fête d'anniversaire... dans le funérarium familial ! Décidée à ne pas se laisser évincer sans réagir, Callie, pour aiguiser la jalousie de Mark, entame alors une relation improbable avec Ian McFarland, le nouveau et très séduisant vétérinaire de Georgebury. Certes, Ian semble plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains - et ne parlons pas de la gent féminine... Certes il est psychorigide, voire un peu maniaque. Mais Callie, avec son optimisme légendaire, décide de lui laisser sa chance... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jeanne Deschamp. A propos de l'autrice Avec plus de 350 000 lectrices conquises, KRISTAN HIGGINS se pose en reine incontestée de la comédie. Antidote contre la morosité ambiante, ses romans sont des bouffées de bonne humeur ! " Un fabuleux roman qui vous donne la pêche ! " Blackbird, Babelio