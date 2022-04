Le Diable au corps

Printemps 1917. Sur les bords de la Marne, tandis que tonne le canon, un couple nourrit une passion coupable : lui, à peine sorti de l'adolescence, passionné de Rimbaud et épris de liberté ; elle, déjà femme, risquant l'impossible du haut de ses dix-neuf ans. Car Marthe vient juste de se marier, et Jacques, son époux, est au front. Les sentiments que ces deux jeunes gens entretiennent les poussent à commettre mille imprudences... Hélas, comme les roses n'ont qu'une saison, il en est de même de l'amour ! Dans ce roman teinté d'autobiographie, Raymond Radiguet fait le récit d'une liaison intense et subversive. - Objets d'étude : Individu et société : onfrontations de valeurs ? [4e] / Le roman et le récit du XVIII ? siècle au XXI ? siècle [Lycée]- Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : Les amours scandaleuses (corpus de textes).