Confessions d'une sociopathe. Dans la tête d'une manipulatrice

Le témoignage exceptionnel d'une sociopathe qui lève le voile sur cette pathologie méconnue mais pourtant... répandue ! La sociopathie est à différencier de la psychopathie, qui sont deux pathologies différentes. Il s'agit d'un trouble de la personnalité qui caractérise les personnes qui ignorent les normes sociales, sont incapables d'empathie et ne ressentent aucune émotion, aucune peur ou crainte à la possibilité d'une quelconque souffrance ou douleur physique. Narcissiques, froides et cyniques, elles pratiquent aisément la manipulation. Extrait des Confessions : "Je n'ai jamais tué personne mais j'ai parfois envie de le faire. je suis un peu perturbée mais je ne suis pas folle. Dans ce monde rempli de médiocres, nuls et sinistres, les gens sont attirés par mon exceptionnelle personnalité, comme des papillons par la flamme. Voici mon histoire".