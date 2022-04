La forêt des disparus

Au coeur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Etranger. En réalité, son nom est Paul Green, un ancien journaliste qui a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller... Une forêt primaire de séquoias géants, qui abrite un village abandonné, détruit par l'effondrement de la mine 150 ans avant. Une petite ville, Redwood, coincée entre mer et verdure, isolée du reste du pays. Des habitants taiseux, énigmatiques, présents depuis plusieurs générations. Et dans cette contrée reculée, des disparitions suspectes s'accumulent depuis des années. A tel point que les enfants du cru apprennent très tôt cette comptine : " Si tu quittes Redwoods, tu erreras, perdu, pour toujours, disparu, dans la forêt sans fin. " Le secret caché dans ces bois profonds sera peu à peu levé par Paul Green, journaliste reclus dans sa cabane, Charlie, adolescente témoin d'une scène d'épouvante, et Lauren, flic locale aussi intègre que pugnace.