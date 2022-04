Le départ du professeur Martens

Un roman inédit en poche par l'auteur estonien le plus traduit de tous les temps avec Le Fou du Tzar. Au matin d'un voyage qui sera pour lui le dernier, Frédéric Frommhold de Martens, juriste d'origine estonienne de renommée mondiale, expert en droit international, conseiller et serviteur de trois tsars, dresse le bilan de sa vie. Amère méditation ! Si la carrière du professeur Martens est en apparence une réussite - estimé par les grands de ce monde, il a tiré la Russie de plus d'un mauvais pas et la postérité gardera le souvenir de son nom -, a-t-il jamais, sur la scène de l'Histoire, joué autre chose que les utilités ? Auteur emblématique de son pays, souvent cité comme lauréat possible du prix Nobel de littérature, Jaan Kross (1920-2007) raconte ici, à travers le destin du professeur Martens, l'Estonie de la seconde moitié du XIXe siècle. " Vénéré en Estonie, Jaan Kross est aussi l'un des plus grands écrivains d'Europe. " L'Express