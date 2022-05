Les miracles d'une sage-femme ; Vétérinaires et amoureux

Les miracles d'une sage-femme, Caroline Anderson Georgie adore son métier de sage-femme, bien qu'elle ne puisse connaître elle-même le bonheur d'être maman. Cette passion, elle la partage avec Dan, le nouvel obstétricien aussi talentueux que charmant. Jusqu'au jour où leur relation professionnelle prend un virage trop intime. Après une nuit de passion, Georgie décide d'oublier ce moment d'égarement, mais impossible : elle attend des jumeaux ! Vétérinaires et amoureux, Louisa Heaton Cinq ans après la tragédie qui a brisé leur couple, Bex et Ethan se retrouvent pour soigner ensemble un cheval gravement malade. Etre en présence d'Ethan rappelle à Bex les souvenirs heureux, et bientôt elle retombe amoureuse de lui. Se pourrait-il que leur mariage ait une seconde chance ? La surprise qui vient soudain éclairer leur monde pourrait en être le signe...