Just married ! Le mariage d'une princesse ; Un mariage de raison ; Le fiancé d'un jour

Le mariage d'une princesse, Jessica Hart Lotty a beau être une princesse, pas question d'épouser ce cousin qu'on lui destine ! C'est pourquoi elle décide de s'éclipser incognito... Mais, très vite, elle se retrouve sans un sou. Par chance, elle fait la connaissance du séduisant Corran McKenna, propriétaire d'un domaine bien mal en point. Ne reste plus qu'à le convaincre de l'embaucher... Un mariage de raison, Judy Christenberry Le jour où elle prend connaissance d'une offre d'emploi qui lui permettrait de gagner sa vie et de rester auprès d'Andy, son fils, Debra est folle de joie... Sauf que cet emploi est d'un genre très particulier : il s'agit d'épouser John Richey, un rancher veuf depuis peu, et de s'occuper de sa petite fille. Un mariage de raison dont Debra compte bien se libérer le moment venu. Avant de découvrir que John peut se révéler extrêmement séduisant et passionné... Le fiancé d'un jour, Nicola March Pour décourager ses amies de lui présenter sans cesse les "meilleurs partis" de Melbourne, Eve doit se trouver un fiancé, et vite ! A ses yeux, le candidat idéal pourrait bien être Bryce. Avec lui, Eve est sûre que les sentiments ne s'en mêleront pas. Bryce semble l'avoir toujours considérée avec la plus parfaite indifférence. Au point de ne pas remarquer l'amour fou qu'elle lui portait, quand ils étaient adolescents...