Troublante rencontre ; Une fillette en héritage

Troublante rencontre, K. D. Richards Tout ! Addy est prête à tout pour retrouver Cassie, sa soeur disparue. Aussi lorsque Shawn West, le séduisant détective avec qui elle a passé une nuit d'amour quelques mois auparavant, lui propose son aide, c'est avec soulagement qu'elle accepte... Avant de se demander si le soutien de Shawn est désintéressé ou si elle va juste servir de couverture dans l'enquête qu'il mène sur l'entreprise où Cassie travaillait... Une fillette en héritage, Jane Godman Silencieux, Everett fixe le bébé qu'Alyssa tient dans ses bras et tente de faire le point sur les émotions qui le submergent. D'abord ces retrouvailles inattendues avec son ex. Puis l'annonce brutale du décès de Sean, son ami d'enfance devenu trafiquant de bétail. Et enfin la nouvelle que le notaire vient de lui asséner : Alyssa et lui sont les tuteurs de l'enfant de Sean, cette adorable fillette âgée de six mois...