Un infirmier pour fiancé ; L'inconnu de Los Angeles

Un infirmier pour fiancé, Ann McIntosh Jamais Geneviève n'aurait dû s'inventer une vie de couple épanouie pour rassurer sa mère. Parce que cette dernière lui rend visite aux Caraïbes, la voilà contrainte de se trouver un faux fiancé - et vite ! Or elle ne voit qu'une personne susceptible de tenir ce rôle : Zach Lewin, le sublime infirmier qui l'assiste en salle d'opération. D'abord réticent, Zach accepte de jouer le jeu, mais la comédie prend un tour dangereux quand la passion s'en mêle... L'inconnu de Los Angeles, Julie Danvers Si Emily est à Los Angeles, c'est pour travailler - en tant que membre de l'équipe médicale d'un championnat de danse. Hélas, sitôt arrivée dans sa ville natale, elle est assaillie par un flot de mauvais souvenirs, qu'elle tente d'oublier dans les bras d'un bel inconnu. Mais, alors que leur nuit devait rester sans lendemain, Emily découvre avec stupeur que son amant est médecin lui aussi et qu'ils seront amenés à collaborer durant six longues semaines...