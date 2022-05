Un père tant attendu ; Toi que je ne devrais pas aimer ; Séduit par sa rivale

Un père tant attendu, Kat Cantrell Ces deux petites filles, que Grace tient dans ses bras, seraient-elles... ses enfants, à lui ? Eberlué, Kyle refuse de croire à ce qu'il voit. En revenant dans sa ville natale après dix ans d'absence, il ne s'attendait certainement pas à subir un tel choc ! Pourtant, le doute n'est pas permis : Maddie et Maggie, les jumelles qui lui font face, lui ressemblent à s'y méprendre... Toi que je ne devrais pas aimer, Yvonne Lindsay Pourquoi s'est-elle abandonnée ainsi entre les bras du roi Rocco ? Ottavia ne comprend toujours pas ce qui lui a pris : elle s'est laissé charmer par cet homme impitoyable, alors qu'il la retenait prisonnière... Cette faiblesse, Ottavia la regrette aujourd'hui plus que jamais. Car elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte... Séduit par sa rivale, Brenda Jackson Gavin est furieux : comment Layla Harris, une archéologue, a-t-elle osé profiter de son absence pour lancer un chantier de fouilles sur les terres de son ranch ? Déterminé à la faire déguerpir au plus vite, Gavin décide de se confronter à elle. Pourtant, une fois face à la jeune femme, il n'est plus aussi sûr de vouloir qu'elle parte... Romans réédités