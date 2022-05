L'otage du Viking

Amants & Ennemis Tout les oppose. Pourtant, ils devront mettre leur coeur en péril pour sauver ce qui leur est cher... Liddy tremble de colère. Comment son père et son frère osent-ils la livrer aux Vikings en guise de tribut ? La voilà condamnée à devenir l'esclave du chef des envahisseurs. Pourtant, ce Sigurd la trouble plus qu'elle ne saurait le dire, car il n'a rien à voir avec le seigneur sanguinaire qui l'a précédé sur le trône du royaume d'Alba. Bien que Viking, il semble sincèrement guidé par l'honneur et lui témoigne plus d'égards que les hommes de sa propre famille. Mais prudence... Sigurd reste avant tout un ennemi et, si Liddy veut un jour se soustraire à son joug, elle ne doit pas se laisser amadouer ! Roman réédité