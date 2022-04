Amis et rien de plus

Vrai garçon manqué cherche homme courageux prêt à l'épouser Depuis l'adolescence, Chastity le sait : les hommes ne la considéreront jamais autrement que comme une bonne copine, incollable en foot et imbattable aux fléchettes, sans jamais oser envisager quoi que ce soit de plus. Comment pourrait-il en être autrement, alors que ses trois frères et son père peuvent se transformer en véritables serial-killers dès qu'un représentant de la gent masculine s'approche d'elle ? Mais aujourd'hui, Chastity a décidé de prendre les choses en main et de trouver l'âme soeur, coûte que coûte. L'homme avec qui elle aura les quatre enfants dont elle rêve en secret. Quand elle rencontre Ryan, un séduisant chirurgien, elle se dit qu'il est là, enfin, celui qu'elle attendait, celui qui aura le courage d'affronter son envahissante famille. Oui, mais voilà, il y a aussi Trevor, l'ami de toujours, dont un seul regard suffit hélas à faire chavirer son coeur. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Xaragai. A propos de l'autrice Avec plus de 350 000 lectrices conquises, KRISTAN HIGGINS se pose en reine incontestée de la comédie. Antidote contre la morosité ambiante, ses romans sont des bouffées de bonne humeur ! " Ce bouquin est un bonbon à savourer de bout en bout !!! " Oona, Babelio