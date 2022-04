Un matin, Alice décide de suivre un mystérieux Lapin Blanc jusque dans son terrier. Chemin faisant, elle fait des rencontres surprenantes : une Reine de Coeur qui veut couper la tête de tout le monde, un Chapelier fou avec lequel elle prend le thé, ou encore un Chat qui arbore un sourire jusqu'aux oreilles. C'est que notre héroïne a basculé au pays des merveilles, un monde où elle ne cesse de changer de taille, et où tout peut arriver ! Alice au pays des merveilles, récit onirique et loufoque écrit en 1865, est devenu un classique intemporel de la littérature jeunesse, dont l'humour et la magie séduisent autant les enfants que les adultes. - Objets d'étude : Récits d'aventures [6e] / Imaginer des univers nouveaux [5e]- Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : L'imagination au pouvoir (corpus de textes).