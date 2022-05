La fille du renard. Normandie, 1895

En sortant du pensionnat, Faustine croyait avoir une vie de rêve toute tracée : elle allait retrouver son domaine, sa famille, et surtout épouser Thomas, son amour d'enfance. Tout s'effondre en quelques heures : Thomas est promis à une autre, et tire un trait sur leur histoire sans un regard en arrière. Dévastée, la jeune femme tombe dans un profond désespoir et l'avenir lui paraît bien sombre, d'autant que tout son entourage savait, sauf elle. Elle ignore que Maximilien Volière, le précepteur de son petit frère, est bien décidé à lui rendre le sourire et à ranimer en elle le feu de la passion...