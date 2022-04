Apprenti aventurier

Une aventure de Bankok à Paris en 4x4. Entrepreneur ambitieux, Justin Van Colen quitte la France après un choc émotionnel. Objectif : se réconcilier avec la vie et découvrir le monde ! Malgré de nombreux rebondissements, Justin prend goût à l'aventure, au point de ne plus pouvoir s'en passer. Après deux tours du monde en solitaire, il se lance un challenge fou : rejoindre la France depuis la Thaïlande en 4x4 et uniquement par les pistes afin d'entrer en contact avec les populations rurales.