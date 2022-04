Le sel de la Bretagne

Un chemin creux, le son de la corne d'un bateau, la senteur iodée du varech, une rue de Vannes, le souffle du ressac, Brocéliande... Depuis toujours, la Bretagne, par ses contours maritimes et son pays secret, offre un vaste imaginaire à l'écrivain. Prégnance du souvenir... Et la Bretagne au coeur. Telle est l'ambition de ce recueil : ressusciter le souvenir le plus fort, le plus inattendu - souvent teinté d'humour sinon d'émotion -, d'écrivains et de personnalités intimement attachés à la Bretagne. Parmi eux de prestigieuses plumes associées au Prix Bretagne.