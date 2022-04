" Derrière la brume, il n'y a très exactement plus rien, Monsieur Merlin. Et vous vous demandez sans doute comment c'est possible ou, ce qui revient au même, comment on a pu en arriver là. Comment et pourquoi. Eh bien, je vous appelle pour répondre à ces questions. " D'aucuns savent qu'un simple coup de téléphone peut bouleverser l'existence. Il suffit d'un échange, d'une conversation, pour que le quotidien prenne soudain une toute nouvelle direction. D'autant plus quand la voix dans le combiné vous annonce qu'elle appelle du futur. Après nous avoir fait voyager "Sur Mars" et des millénaires après la disparition de l'humanité dans "Dehors, les Hommes tombent", Arnauld Pontier nous conduit cette année dans les méandres du temps et de l'espace. Avec sa novella "Monsieur Merlin, ou la certitude de l'illusion", il explore pour nous les structures enchevêtrées du paradoxe et de la réalité, démêlant peu à peu le vrai du faux dans un magnifique hommage à l'oeuvre du philosophe des sciences Etienne Klein. L'occasion que beaucoup attendaient de se replonger dans la prose exigeante et délicate d'Arnauld Pontier, et dans sa façon bien à lui d'aborder la science-fiction en maître horloger des mots.