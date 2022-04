L'homme idéal... ou presque

Gideon's Cove : 1 407 âmes, et pas un seul homme potable "Si je devais faire la liste de tout ce qui me rend très heureuse dans la vie, ce serait : - le Joe's, le restaurant plein de charme que je dirige - une véritable institution - une famille (presque toujours) aimante, et surtout une soeur jumelle avec laquelle je partage une entente et une complicité à l'épreuve de tous les chocs de l'existence - un chien que j'adore - des employés fidèles et dévoués - quasiment une deuxième famille Déjà pas mal, n'est-ce pas ? Pourtant, si j'en avais le pouvoir, j'ajouterais volontiers une dernière petite chose à cette liste : un homme très amoureux de moi, que j'aimerais aussi à la folie, et avec lequel je vivrais un bonheur conjugal à faire pâlir d'envie toute la population féminine de Gideon's Cove. Hélas, entre mon amour impossible et malencontreux pour le prêtre de la paroisse, mes blind dates catastrophiques et ma liaison torride avec Malone, ténébreux et mutique pêcheur de homards, je doute de pouvoir un jour y parvenir... " Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Xaragai. A propos de l'autrice Avec plus de 350 000 lectrices conquises, KRISTAN HIGGINS se pose en reine incontestée de la comédie. Antidote contre la morosité ambiante, ses romans sont des bouffées de bonne humeur ! " Lire du Kristan Higgins c'est comme déguster une part de gâteau au chocolat : cela réchauffe notre petit coeur fragile, réconforte notre âme et sublime nos papilles. " A l'abordage de la culture, Babelio