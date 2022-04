Ouvrir les portes de ses vies antérieure

Au delà d'être passionnantes et énigmatiques, les vies antérieures sont également de véritables partenaires pour cheminer vers soi et en soi. L'autrice vous accompagne vers la découverte de notions énergétiques fondamentales pour mieux comprendre et appréhender vos souvenirs de vies passées ainsi que certaines relations qui semblent échapper à toute compréhension humaine. Grâce aux 18 cartes détachables, reconnectez-vous à votre intuition et ouvrez les portes du temps. Cet oracle a pour but de vous dévoiler une facette d'une de vos vies antérieures mettant à jour une époque, un être et sa fonction principale ainsi que les entraves que cette mémoire passée porte encore sur votre vie d'aujourd'hui.