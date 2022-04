Le guide pratique de la maladie de Lyme

Transmise par les tiques, la maladie de Lyme est une véritable épidémie. Le diagnostic est compliqué et les médicaments ne sont pas adaptés à tous les cas. Les malades se trouvent démunis face à des symptômes douloureux, très perturbants et difficiles à soigner. Ce guide donne les informations essentielles pour lutter contre cette terrible infection. Après avoir répertorié les moindres symptômes, fait le point sur les outils de diagnostic et les traitements médicamenteux il présente les soins naturels les plus efficaces, avec dix protocoles de soin détaillés. Paul Ferris est journaliste spécialisé en santé et expert en thérapies naturelles. Il anime des conférences et des tables rondes en France et à l'étranger. Pour cet ouvrage, il a rencontré les plus grands spécialistes sur le sujet, des associations de malades et plus de 300 personnes touchées par la maladie de Lyme. Il est l'auteur de plusieurs guides de santé naturelle, notamment aux éditions Marabout et aux éditions First.