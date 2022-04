Sept nouvelles de la Terre

Un recueil de sept nouvelles captivantes autour de la Terre et de ses enjeux, par de grands auteurs, et une fabrication quasi zéro déchet, pour le premier classique pédagogique écoresponsable ! Les nouvelles de ce recueil offrent toutes une vision de notre monde soumis aux changements que le climat et les hommes lui imposent depuis des décennies. Réalistes, fantastiques ou de science-fiction, ces textes donnent à réfléchir sur notre rôle de terrien, sur la place de l'homme dans l'univers et son rapport au monde. Les interrogations, inquiétudes et espoirs des grands auteurs de ce recueil rejoignent ceux de l'humanité entière en matière d'environnement.