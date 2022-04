Haute saison

Anglet, fin juillet. A la réception du Club Océan, Germain accueille les nouveaux arrivants. Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux « joies du club ». Chantal débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants. Matthias, papa solo, a cédé à l’appel de l’option garderie. Fanny est venue en famille pour tenter de resserrer les liens. Tous vont plonger dans un huis clos dont la feuille de route est claire : faites connaissance et a-mu-sez-vous ! Mais qu’a-t-on à partager avec des êtres si différents ? Quels secrets ont-ils emporté dans leurs bagages ? Un roman solaire, plein d’émotion et d’humanité. Une histoire d’amitié et de seconde chance.