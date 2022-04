Se libérer de son moi toxique

Vous n'avez qu'une vie et elle n'appartient qu'à vous. Rien ne vous oblige à la subir. Mauvaise image de soi, complexe d'infériorité dû aux influences familiales, tout cela forme notre moi toxique qui nous piège, nous fait faire de mauvais choix, pollue notre présent et peut boucher notre avenir... Mais alors comment s'en libérer pour décider de vivre pleinement ? L'auteur, psychologue et thérapeute confirmée, vous aidera à faire un bilan et vous donnera les clés d'une détox émotionnelle réussie grâce à cet essai enrichi de nombreux témoignages et d'exercices. Vous serez en mesure de vous prendre en main en étant à l'écoute de vos besoins corporels, de vos émotions et en pratiquant la méditation pleine conscience. Cessez de vous résigner, il est temps d'exister !