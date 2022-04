Star Wars - La Haute République Tome 3 : Mission catastrophe

Plusieurs siècles avant l'Empire et le Premier Ordre, les Jedi sont à leur apogée et vivent un âge d'or connu sous le nom de Haute République. Alors que les Jedi les croyaient vaincus pour de bon, les Nihil sont de retour, plus déterminés que jamais à semer le chaos dans la galaxie. Les pirates ont non seulement attaqué Port-Haileap, l'avant-poste pacifique, mais ils ont également enlevé Avon Starros, l'amie de Vernestra et d'Imri. Les deux Jedi réussiront-ils à retrouver la jeune fille avant qu'une nouvelle catastrophe ne se produise ?